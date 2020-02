Benevento, un altro piccolo passo: Salernitana indenne al “Vigorito” (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Non riescono a superarsi e forse va bene così a entrambe. Benevento e Salernitana impattano uno a uno nel derby del “Ciro Vigorito”, mettendo in cascina un punto a testa. Un pari che consente agli uomini di Inzaghi di allungare il passo sulle inseguitrici, mentre i granata di Ventura si confermano in zona play off, distanti sole due lunghezze dal secondo posto. Un pari sostanzialmente giusto, al termine di un derby combattuto, carico di adrenalina e di… cartellini. La partita – Scelte confermate per Inzaghi e Ventura. Il tecnico del Benevento e quello della Salernitana lasciano in panchina gli ultimi arrivati Barba e Capezzi. Granata intraprendenti a inizio partita, spinti soprattutto dalle folate di Lombardi sulla corsia destra. L’ex di giornata prova subito due conclusioni e cerca di imbeccare senza esito Gondo. La replica ... anteprima24

