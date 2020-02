Belgio, donna accoltella due persone per strada a Gand. La polizia le spara per fermarla (Di domenica 2 febbraio 2020) A poche ore dall‘attacco terroristico avvenuto a Stratham, a Londra, una donna “dalla pelle scura” ha colpito con un coltello due persone a Gand, in Belgio, ferendole. La polizia ha poi colpito l’assalitrice per fermarla, sparandole alla mano. Le vittime sono state portate in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Una di loro sarebbe stata colpita allo stomaco. L'articolo Belgio, donna accoltella due persone per strada a Gand. La polizia le spara per fermarla proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

