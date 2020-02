Accoltella due persone per le vie di Londra, la polizia lo uccide. “Atto di terrorismo” (Di domenica 2 febbraio 2020) Un uomo è stato ucciso dalla polizia a colpi d'arma da fuoco, nel Sud di Londra, a Streatham, in Gran Bretagna, dopo che aveva Accoltellato due persone. La polizia ha parlato di "atto di terrorismo". L'uomo indossava qualcosa di simile a un gilet-bomba, forse falso. Scotland Yard, sul suo profilo Twitter, non ha fornito dettagli sulla gravità delle due persone ferite, limitandosi a dire che sono state soccorse e che le loro condizioni sono attualmente valutate dai medici. Si tratta di un uomo e una donna. Alcuni testimoni riferiscono che l'aggressore aveva un machete. La polizia inglese ha confermato la morte dell'attentatore. "Possiamo confermare - scrive la polizia in un tweet - che l'uomo colpito dalla polizia intorno alle 14 di oggi a #Streatham High Road è stato dichiarato morto".Attentato terroristico a #Londra con coltello: ecco il momento in cui la polizia manda ... ilfogliettone

