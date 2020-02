Wonder film stasera in tv 1 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming, recensione (Di sabato 1 febbraio 2020) Wonder è il film stasera in tv sabato 1 febbraio 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Wonder film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: WonderDATA USCITA: 21 dicembre 2017GENERE: DrammaticoANNO: 2017REGIA: Stephen Chboskycast: Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Daveed Diggs, Mandy Patinkin, Sonia Braga, Ali Liebert, Emma TremblayDURATA: 113 Miuti Wonder film stasera in tv: trama August “Auggie” Pullman è un bambino affetto dalla Sindrome di Treacher Collins che sta per frequentare la quinta elementare in una scuola pubblica locale. In precedenza il ragazzino aveva studiato a casa a causa dei numerosi interventi chirurgici al viso. Quindi è la prima volta che August affronta il mondo esterno, i coetanei, la mensa della ... cubemagazine

