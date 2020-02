Terremoto oggi in Italia 1 febbraio 2020: tutte le ultime scosse | Tempo reale (Di sabato 1 febbraio 2020) Terremoto oggi 1 febbraio 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in Tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, sabato 1 febbraio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in Tempo reale. tutte LE scosse Le scosse di ieri, venerdì 31 gennaio 2020 Cosa fare in caso di una scossa Qui di seguito una mappa della pericolosità sismica in Italia dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (espressa in termini di accelerazione massima dal suolo): Se hai avvertito una scossa di Terremoto e vuoi essere aggiornato su tutte le ultime scosse di oggi e dei ... tpi

