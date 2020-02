Speed skating, Four Continents 2020: disputate le prime quattro gare a Milwaukee (Di sabato 1 febbraio 2020) Sono scattati, nella notte italiana, i Four Continents di Speed skating, che si disputano a Milwaukee, negli USA: assegnati i primi quatto titoli sui 500, maschili e femminili, sui 3000 femminili e sui 5000 maschili. Va ricordato che non prendono parte alle gare statunitensi atleti italiani. Nei 500 metri femminili vince la sudcoreana Min Sun Kim in 38″416, precedendo di 0″11 la canadese Brooklyn McDougall e di 0″14 l’altra sudcoreana Hyun-Yung Kim. Nei 500 metri maschili successo del sudcoreano Joon-Ho Kim, che fa segnare anche il record della pista in 34″592, andando a battere il canadese Alex Boisvert-Lacroix, secondo a 0″13, ed il kazako Roman Krech, terzo a 0″35. Sui 3000 metri femminili si impone la statunitense Mia Kilburg-Manganello, prima in 4’07″005, che batte per 0″80 la kazaka Nadezhda Morozova, più staccata la ... oasport

