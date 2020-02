Sassuolo, Carnevali: «Berardi e il Barcellona? Nessun contatto» (Di sabato 1 febbraio 2020) Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, commenta le voci su un interesse per Berardi del Barcellona prima del match con la Roma L’amministratore delegato del Sassuolo Carnevali, interpellato da Dazn, ha svelato la verità dietro ai rumors riguardanti un interesse del Barcellona nei confronti di Domenico Berardi. «Berardi e il Barcellona? Non c’è stato alcun contatto. Abbiamo un ottimo rapporto con loro oltre che costante. L’interesse per i nostri giocatori ci può essere, ma non abbiamo mai parlato di Berardi». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

