Sanremo 2020, Michele Zarrillo svela: "Il mio punto debole è…" (Di sabato 1 febbraio 2020) Michele Zarrillo al Festival di Sanremo 2020: "La memoria è il mio punto debole" Michele Zarrillo sarà uno dei Big in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, la prima condotta da Amadeus. Il cantautore romano canterà "Nell'estasi o nel fango". Nella serata delle cover, invece, riproporrà un classico della canzone italiana, "Deborah", con Fausto Leali e Wilson Pickett. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Michele Zarrillo ha confessato qual è il suo punto debole: "E' la memoria. Dopo 26 anni, ai concerti Cinque giorni ancora la devo leggere". Il cantante non è scaramantico, si tratta della sua 13esima partecipazione al Festival, ma ha tante manie un pò come Furio di Bianco, Rosso e Verdone: non va mai a dormire se prima non ha controllato diverse volte luce, gas, acqua, chiuso la porta.

