Sampdoria-Napoli, parla Claudio Ranieri: “Mi aspetto un avversario gagliardo” (Di sabato 1 febbraio 2020) Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa in vista del match del Napoli di lunedì. “Mi aspetto un avversario gagliardo, ha trovato nuova linfa con Gattuso. Mi aspetto un incontro tirato fino all’ultimo minuto. Mai fidarsi di questo Napoli e di qualsisia altra squadra. Dobbiamo sempre dare il 100%, dobbiamo prendere questo Napoli con le molle, è una signora squadra che vuole venire qui a prendersi i tre punti ma noi siamo pronti ad affrontarli. Quagliarella fa la differenza. Sono convinto che in questo girone di ritorno ci regalerà perle regali. Io sono abituato a pensare gara per gara. Ora c’è il Napoli, grande rispetto per loro ma noi cercheremo di fare la nostra partita con l’aiuto del nostro pubblico. Per noi sarà difficile, ma anche per loro”. La Sampdoria è reduce da uno 0-0 col Sassuolo e dal pesante 5-1 subito in casa della ... calciomercato.napoli

