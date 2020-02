Repubblica: Gattuso spera di essere confermato al Napoli già a marzo (Di sabato 1 febbraio 2020) Rino Gattuso spera che il mese di febbraio sia positivo. Perché da quello dipende anche il suo rinnovo. Repubblica Napoli scrive che l’allenatore spera di ricevere garanzie per la permanenza in panchina già a inizio marzo. Del resto i segnali di sostegno e considerazione da parte del presidente De Laurentiis sono evidenti, come dimostra anche il mercato invernale effettuato dal Napoli, che ha seguito le indicazioni del tecnico. Scrive il quotidiano: “Il Napoli e Gattuso viaggiano a braccetto: un febbraio vissuto da protagonista potrebbe togliere qualsiasi velo d’incertezza sulla permanenza dell’allenatore senza aspettare la clausola automatica di rinnovo che scatterà in caso di qualificazione Champions. La decisione arriverà prima e ad inizio marzo Gattuso spera di incassare la conferma magari con un Napoli in piena zona Europa. I segnali di forte considerazione da parte di ... ilnapolista

napolista : Repubblica: #Gattuso spera di essere confermato al #Napoli già a marzo Il Napoli e Gattuso viaggiano a braccetto.… - zazoomblog : Repubblica: Il Chelsea oggi tornerà alla carica per Mertens ma Gattuso si oppone - #Repubblica: #Chelsea #tornerà… - napolista : Repubblica: Il #Chelsea oggi tornerà alla carica per #Mertens ma #Gattuso si oppone Il belga serve all’allenatore… -