MARA MAIONCHI Junior Cally? Non capisco perchè voglia andare a Sanremo Tv

Sanremo : non solo Foa - anche MARA MAIONCHI tuona contro Junior Cally : Torna la polemica sui testi di Junior Cally e sulla sua presenza tra i big del Festival di Sanremo. A esprimersi in merito è stato il presidente della Rai, Marcello Foa, che ha sostanzialmente ribadito la sua opinione sul fatto che il rapper sarà tra i cantanti in corsa, nel corso del Cda svoltosi ieri. I testi delle canzoni di Junior Cally sono state giudicate misogene e inneggianti alla violenza verso le donne da diverse personalità e anche ...

MARA MAIONCHI : marito - figli - età - altezza : I più la conoscono per la sua carriera di giudice in diversi talent show televisivi (X Factor, Amici, Sanremo Young, Italia's got Talent), ma Mara Maionchi è soprattutto una discografica scopritrice di diversi cantanti. Conosciamola meglio.Nata a Bologna il 22 aprile 1941, negli anni Sessanta lavora per l'etichetta discografica Ariston Records, collaborando con Ornella Vanoni e Mino Reitano. Qualche tempo dopo Mogol e Lucio Battisti la ...

Italia’s Got Talent 2020 il Golden Buzzer di MARA MAIONCHI – Video : Italia’s Got Talent 2020, Golden Buzzer Mara Maionchi ai World Taekwondo Demonstration Team, un simbolo di pace (Video) Ieri, mercoledì 15 gennaio, su TV8 è andata in onda la prima puntata delle audizioni di Italia’s Got Talent 2020. Il programma di casa Sky è tornato con una giuria parzialmente rinnovata e con un regolamento leggermente diverso. Alla conduzione torna Lodovica Comello, che ieri ha dichiarato che non condurrà la finale a ...

Italia’s Got Talent 2020 - MARA MAIONCHI : “Dico parolacce perché…” : Italia’s Got Talent, la giudice Mara Maionchi parla delle parolacce: “Non vorrei dirle ma…” Partirà domani, mercoledì 15 gennaio, la nuova edizione di Italia’s Got Talent, il Talent di Tv8 condotto da Lodovica Comello che vede in giuria Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini e la new entry Joe Bastianich. Intervistata da TeleSette, la mitica Mara Maionchi ha parlato della sua vita, della sua carriera e ...

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti - la verità : “Troppo gelosa di MARA Maionchi…” : Si erano innamorati nel 2010 e si erano detti addio nel 2013, Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti. Un amore intenso, eccentrico, fatto di complicità e coronato dalla nascita della piccola Mia. Ma la rottura era stata dura e faticosa da superare, come ricorda lo stesso Facchinetti a distanza di anni. Adesso la loro è a tutti gli effetti una famiglia allargata, una di quelle che suscitano invidia e ammirazione, con Alessia e Wilma (la nuova ...

Giorgia Rossi malattia - stesso problema di MARA MAIONCHI : «Non sottovaluto più niente» : Giorgia Rossi, giovane giornalista e conduttrice sportiva di Mediaset, al timone del programma di Italia Uno Pressing Champions League, ha raccontato in una recente intervista ad Ok Salute e Benessere come è riuscita a guarire dalla sua malattia: la vitiligine (problema con cui ha dovuto fare i conti Michael Jackson, ma anche Mara Maionchi). La 32enne ha rivelato di aver vinto, messo “fuori gioco”, il suo problema di salute grazie ...

Camilla Salerno : figlia di MARA MAIONCHI che segue le orme materne : Esuberante, simpatica ed irriverente, ecco il ritratto della Maionchi. Ma conosciamo meglio anche sua figlia più piccola, Camilla Salerno, che ha deciso di percorrere la starda di Mara. Camilla: la secondogenita Camilla Salerno è nata nel 1981 e si è laureata in relazioni pubbliche e pubblicità alla Iulm di Milano, dopo differenti stage e un anno di master in Copywriting, ha iniziato a lavorare in diverse agenzie pubblicitarie. Ma dopo ...

MARA MAIONCHI - è polemica : a X Factor indossava un auricolare? : Mara Maionchi accusata da Mika e da Morgan di avere dei suggeritori Mara Maionchi ha finalmente risposto alla questione auricolare, che l’ha gettata tra le fiamme. In questi giorni si era aperta una questione che sembrava essere infinita ed irrisolvibile, ovvero che la donna così come anche gli altri giudici durante X Factor indossano un […] L'articolo Mara Maionchi, è polemica: a X Factor indossava un auricolare? proviene da ...

“Le cose stanno così”. XFactor - parla MARA MAIONCHI e non le manda a dire : guai in vista : Il dubbio sulla serietà dei talent sale a dismisura e questo non fa certamente bene ai sogni dei giovani talenti che aspirano al mondo dello spettacolo. Anche X Factor cade nel girone degli imputati e la spia è molto più vicina di quanto si possa immaginare. Solo qualche giorno fa, Morgan avrebbe confermato lo scoop lanciato da Mika. Ma cosa è successo? “Fedez non aveva solo gli auricolari: dentro a una finta Smemoranda, nascondeva un tablet. Su ...

Una storia da cantare - Edoardo Bennato ‘tira le orecchie’ a MARA Maionchi : Edoardo Bennato a Una storia da cantare (Rai 1) racconta Lucio Battisti: “Mara Maionchi al tempo si controllava, niente turpiloquio” A ‘Una storia da cantare’ su Rai 1 è sbarcato anche Edoardo Bennato che ha omaggiato il compianto Lucio Battisti. I due si sono conosciuti e sono stati uniti dalla passione per il blues. Al […] L'articolo Una storia da cantare, Edoardo Bennato ‘tira le orecchie’ a Mara ...