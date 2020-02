L’Ugl compie 70 anni: “Urge un tavolo sul problema occupazione nel Sannio” (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – I temi dell’unità delle rappresentanze sindacali e della lotta per il lavoro che non c’è sono stati al centro della manifestazione indetta per festeggiare i 70 anni dalla nascita del sindacato dell’ Ugl fortemente voluta dal Segretario Generale Francesco Paolo Capone. Il Segretario provinciale Alberto Lombardi, nel ricordare stamani ruolo, funzione ed impegno della sigla sindacale in questi decenni di presenza anche nelle aree interne sannite, ha voluto evitare toni celebrativi e ha invece messo in stretta correlazione il problema della vera e propria emergenza sociale della disoccupazione soprattutto giovanile con la necessità di avviare nuovi strumenti di iniziativa e di pressione nei confronti del mondo istituzionale ed economico-imprenditoriale. “Ho sempre cercato l’unità del Sindacato, ma non ho trovato molta solidarietà su ... anteprima24

