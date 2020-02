Luciano Gaucci è morto (Di sabato 1 febbraio 2020) Luciano Gaucci è stato una figura da sempre controversa del mondo dello sport e dell’imprenditoria. L’ex presidente del Perugia che ha giocato in Serie A si è spento a Santo Domingo nella giornata di sabato 1° febbraio 2020. Aveva 81 anni, era nato a Roma nel 1938. LEGGI ANCHE > Quella volta che Vincenzo Matarrese e Luciano Gaucci sfiorarono la rissa VIDEO Luciano Gaucci è morto, era stato presidente del Perugia Nel calcio, la sua storia è stata sempre molto attiva: è stato presidente del Perugia (famose le sue operazioni stravaganti di mercato, come il tesseramento del figlio di Gheddafi, o il licenziamento del coreano Ahn dopo la sua prestazione contro l’Italia al mondiale del 2002), ma anche di Sambenedettese, Viterbese e Catania. Era stato anche vicepresidente della Roma al fianco di Dino Viola. Si trovava a Santo Domingo dove si era stabilito in seguito a una ... giornalettismo

