LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: Carofiglio in forma mondiale dopo 3 attrezzi, tra poco le Fate (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.35 Ora ci involiamo verso la conclusione della terza rotazione. 15.32 Ci si poteva aspettare qualcosa in più da Tatiana Nabieva sugli staggi: 13.450 (5.1, un decimo di bonus). 15.31 Il nuovo corpo libero di Alessia Federici vale 12.450 dopo il 12.150 della compagna di squadra Cocciolo. 15.30 DESIREE Carofiglio. Se è in questa forma al 1° di febbraio. Esercizio eccellente alla trave infarcito di una buona acrobatica e ben eseguito: ottiene un ottimo 13.750 (5.3 la nota di partenza, 2 decimi di bonus). E ora la attendiamo al suo corpo libero, sta disputando una gara di grandissimo spessore. 15.26 Bencini in linea con la sua compagna alla tavola, 13.550. Sale Desiree Carofiglio sulla trave. 15.25 Buona risposta di Giulia Cotroneo al volteggio, 13.450 con l’avvitamento. 15.22 Ci aspettiamo dei buoni esercizi nei prossimi minuti, in ... oasport

