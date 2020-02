Juventus Fiorentina probabili formazioni, fuori Higuain: Ramsey dal 1′ (Di sabato 1 febbraio 2020) Juventus Fiorentina probabili formazioni – Riparte la Serie A. Mercato chiuso, fatto di sole cessioni per la Juventus, con il solo Kulusevski come acquisto che però arriverà solo in estate. Dopo la sconfitta amara di Napoli, i bianconeri devono tornare a vincere, per mettere pressione a Lazio e Inter. Sarri, che parlerà in conferenza stampa oggi alle 13.30, si affiderà ai suoi uomini migliori. Tra questi Cristiano Ronaldo va a caccia di un record: 9 partite consecutive in gol, l’ultimo fu Trezeguet. Domani potrà eguagliarlo. Juventus Fiorentina probabili formazioni Sarri dovrebbe puntare sul 4-3-1-2 e rilanciare Ramsey sulla trequarti alle spalle del tandem d’attacco, che con ogni probabilità vedrà Dybala in coppia con Cristiano Ronaldo. Verso la panchina Higuain. Leggi anche: Juventus, UFFICIALE: ceduto Pjaca, ecco i dettagli del suo trasferimento A centrocampo va ... juvedipendenza

