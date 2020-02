Il Cantante Mascherato: il vincitore è il Coniglio, ecco chi è il VIP -VIDEO (Di sabato 1 febbraio 2020) Dopo quattro puntate ricche di indizi, allusioni, depistaggi e tante esibizioni canore, Il Cantate Mascherato ha finalmente eletto il suo primo vincitore. A portare a casa il trofeo Maschera d’Oro 2020 è il Coniglio: il misterioso roditore bianco dall’aspetto dark ma dall’animo estremamente romantico. Il Coniglio è riuscito a battere il chiacchieratissimo Leone nella sfida finale con il 54% delle preferenze del televoto da casa. Sotto la maschera del Leone si nascondeva il Cantante pugliese Albano Carrisi. Ma chi si nascondeva dietro la maschera del Coniglio, vincitore del programma? Il Cantante Mascherato: il Coniglio è… – VIDEO Come pronosticato da molti sul web, sotto la maschera del Coniglio si nascondeva il conduttore Teo Mammucari. Il 55enne romano era stato beccato dalla sua inconfondibile voce nel cantato ma, dai più esperti, anche per ... ultimenotizieflash

