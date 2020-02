Gli eventi di Pokémon GO a febbraio 2020 sono tantissimi: tutte le novità ufficiali (Di sabato 1 febbraio 2020) Il fenomeno mobile Pokémon GO non ha alcuna intenzione di raffreddarsi, neppure a più di tre anni dall'uscita su dispositivi iOS e Android. Era l'estate del 2016 quando il titolo di Niantic Labs dedicato ai mostriciattoli tascabili di casa Nintendo fece il suo debutto nei cataloghi di App Sore e Google Play, proponendosi come un'esperienza in realtà aumentata da scaricare gratuitamente dagli store digitali - con la presenza di microtransazioni opzionali in app. E se gli incassi ringraziano, il merito va sicuramente alle intuizioni del team di sviluppo, che continua ad aggiornare il gioco con continui update, carichi di nuovi Pokémon, meccaniche di gameplay mai viste e addirittura eventi speciali. Pokémon GO: le novità di febbraio 2020 Proprio gli eventi segneranno il mese di febbraio 2020 per i giocatori che ancora affollano i server di Pokémon GO. Lo stesso team americano è ... optimaitalia

