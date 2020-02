Giustizia, de Magistris: Necessario un intervento sulla prescrizione (Di sabato 1 febbraio 2020) “L’intervento sulla prescrizione è Necessario, ma mi interrogherei perché siamo arrivati a questa soluzione perché se il processo funzionasse in maniera adeguata a uno stato di diritto forte, forse non sarebbe necessaria”. E’ il commento del sindaco di Napoli Luigi de Magistris all’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte d’Appello di Napoli. Per il primo cittadino “è venuto il momento che il cittadino ha diritto ad avere un processo giusto, rapido, in cui accusa e difesa si confrontano senza aspettare 15 anni per sapere se il cittadino è colpevole oppure no e che non ci sia la prescrizione come opzione che il cittadino deve scegliere”. “È un tema molto complesso, quindi credo che anche questa riforma sia un sintomo evidente del fallimento complessivo del sistema giudiziario del nostro Paese. L'articolo Giustizia, de ... ildenaro

