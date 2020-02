Ginnastica artistica, Classifica Serie A1 2020 dopo la prima tappa: Brixia al comando, Bollate e Giglio inseguono (Di sabato 1 febbraio 2020) La Brixia Brescia ha dominato la prima tappa della Serie A1 2020 di Ginnastica artistica e si è subito portata in testa alla Classifica generale del massimo campionato italiano a squadre. La Leonessa svetta con 30 punti all’attivo frutto del trionfo a Firenze, alle spalle delle Campionesse d’Italia figurano il Centro Sport Bollate (27) e il Giglio Montevarchi (25) che sono salite sul podio al Mandela Forum. Le prime sei squadre Classificate al termine delle tre tappe accederanno alla Final Six dove verrà messo in palio lo scudetto, invece le ultime tre formazioni retrocederanno direttamente in Serie A2. Di seguito la Classifica generale della Serie A1 2020 di Ginnastica artistica dopo la prima tappa. Classifica Serie A1 2020 Ginnastica artistica FEMMINILE (dopo LA prima tappa): # SQUADRA PUNTI 1. Brixia Brescia 30 2. Centro Sport Bollate 27 3. Giglio ... oasport

