Garbagnate, coppia albanese fermata con droga: lei è ispettore di Polizia | VIDEO (Di sabato 1 febbraio 2020) I carabinieri hanno arrestato due albanesi, un uomo e una donna entrambi 29enni e incensurati, per detenzione illecita di sostanza stupefacente. I due sono stati fermati a Garbagnate, in via XX settembre, durante un normale controllo mentre si trovavano a bordo di un’auto a noleggio condotta dalla donna. Ai carabinieri riferivano di trovarsi in Italia in vacanza ma manifestavano un atteggiamento sospetto e guardingo, che portava i militari a procedere a perquisizione dell’auto. Durante la perquisizione venivano rinvenuti 38 grammi di cocaina, già suddivisa in 76 dosi confezionate con carta stagnola e 1430 euro in contanti all’interno di un sacchetto nascosto in un vano sotto lo sterzo del veicolo. La donna veniva inoltre trovata in possesso di un tesserino rilasciato dalla Polizia albanese e la stessa riferiva di essere un ispettore ... ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Garbagnate, coppia albanese fermata con droga, lei è ispettore di Polizia | VIDEO - -