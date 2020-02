‘Discussione con gli autori…’: Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? Il post sui social, poi viene rimosso (Di sabato 1 febbraio 2020) Tina Cipollari lascia U&D? Da qualche tempo sul web gira voce che uno dei pilastri di Uomini e Donne possa lasciare il suo posto. Stiamo parlando di Tina Cipollari che da circa 20 anni è opinionista al dating show di Maria De Filippi al fianco di Gianni Sperti. Voci che al momento non hanno trovato nessuna conferma da parte della diretta interessata e dalla produzione del programma di Canale 5. Ma per quale motivo la vamp potrebbe dire addio alla trasmissione che l’ha fatta diventare popolare? Il pubblico di Uomini e Donne stanca delle liti tra Tina e Gemma Galgani Stando sempre a quei rumors che circolano in rete sembrerebbe che Tina Cipollari avrebbe avuto una forte discussione con gli autori di Uomini e Donne. Il motivo? Il pubblico da casa è stanco di vedere la bionda opinionista litigare con Gemma Galgani. I telespettatori considerano atti di bullismo quello che la vamp ... kontrokultura

