Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2020: Kilde si avvicina a Kristoffersen nella generale (Di sabato 1 febbraio 2020) Al termine della discesa odierna andata in scena a Garmisch in Germania, assume una nuova conformazione la Classifica della Coppa del Mondo di sci alpino, con il norvegese Aleksander Aamodt Kilde che si porta a -61 dal connazionale Henrik Kristoffersen. nella Classifica di specialità è sempre primo lo svizzero Beat Feuz. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 1 Kristoffersen Henrik NOR 841 2 Kilde Aleksander Aamodt NOR 780 3 PINTURAULT Alexis FRA 722 4 MAYER Matthias AUT 692 5 FEUZ Beat SUI 617 6 KRIECHMAYR Vincent AUT 588 7 PARIS Dominik ITA 556 8 YULE Daniel SUI 495 9 JANSRUD Kjetil NOR 466 10 NOEL Clement FRA 450 Classifica SPECIALITA’ DISCESA LIBERA 1 FEUZ Beat SUI 520 2 PARIS Dominik ITA 384 3 Kilde Aleksander Aamodt NOR 307 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ... oasport

sandroorlando5 : @TUTTOJUVE_COM Io non capisco questo Tizio, quali giocatori potevano migliorare la nostra rosa???siamo primi in cl… - Elisa85908125 : @TUTTOJUVE_COM Primi in classifica a più 3, primi nel girone e agli ottavi di Champions, in semifinale di Coppa Ita… - arrivederciall1 : @kravotz @Marco_Gualtieri @marco_rogerio_ @juventusfans Siamo primi in classifica, ottavi di ucl, semifinale di Cop… -