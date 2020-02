Cina, aviaria in un allevamento di polli: il focolaio nell’Hunan (Di sabato 1 febbraio 2020) Non solo nuovo Coronavirus. Un altro allarme sembra filtrare dalla Cina e riguarda il virus H5N1, comunemente conosciuto come aviaria. Un focolaio si sarebbe sviluppato non lontano dal confine con la provincia dell’Hubei, avente Wuhan come epicentro del virus dello stessa famiglia della Sars che sinora ha mietuto circa 260 morti. Un allarme che per il momento riguarda i polli: accertato il contagio, sono stati circa 17.828 i capi abbattuti. Cina, aviaria: focolaio in un allevamento a Shaoyang A diffondere la notizia che arriva dalla Cina sono state le autorità stesse dopo aver rilevato diversi casi di aviaria – virus H5N1 – a Shaoyang, in una fattoria nella provincia dell’Hunan non lontano dalla città di Wuhan, epicentro dell’epidemia di nuovo Coronavirus. Secondo quanto diffuso dal Mirror, sono stati circa 4.500 i polli colpiti dall’aviaria e circa 20mila invece quelli che le ... thesocialpost

Agenzia_Ansa : #Cina, spunta l' #aviaria negli allevamenti di polli dell'Hunan #ANSA - MediasetTgcom24 : Cina, spunta l'aviaria in allevamenti di polli nella regione dell'Hunan #aviaria - Vito_Trecarichi : Cina: spunta aviaria polli nell' Hunan - Ultima Ora - ANSA -