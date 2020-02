Canottaggio, Filippo Mondelli: “La vittoria sull’osteosarcoma sarà la mia Olimpiade. Penso a Parigi 2024”. L’azzurro racconta il suo tumore (Di sabato 1 febbraio 2020) Filippo Mondelli ha incominciato la sua lunga battaglia contro un osteosarcoma aggressivo. Il canottiere è uno dei Cavalieri delle Acque, il leggendario quattro di coppia che ha vinto il Mondiale 2018 e che l’anno scorso conquistò il bronzo iridato staccando il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 25enne, però, non potrà volare in Giappone proprio perché deve fare i conti con questa terribile malattia e ne ha parlato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “I miei progetti sono cambiati. Doveva essere l’anno dei Giochi, di una medaglia da provare a vincere insieme ai miei compagni e invece è tempo di un’altra battaglia: la vittoria sull’osteosarcoma sarà la mia Olimpiade“. Il comasco parla anche delle sue condizioni attuali: “Era l’ultima cosa che avrei voluto mi capitasse ma queste malattie o ti fortificano o ti ... oasport

