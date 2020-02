Brindisi, parenti aggrediscono medici durante l’operazione (Di sabato 1 febbraio 2020) Gesto folle accaduto all’ospedale di Brindisi, dove i parenti di un altro paziente hanno aggredito un’equipe di medici impegnata in una complicata operazione in sala operatoria. Per fortuna nessuna conseguenza fatale per il paziente sotto i ferri. Brindisi, medici aggrediti in sala operatoria Ennesimo caso di violenza verso i medici. Questa volta il fatto è successo all’ospedale Perrino di Brindisi, nella notte tra il 3o e 31 gennaio. I parenti di un paziente volevano richiedere il consulto medico del primario, nel frattempo impegnato in una complicata operazione all’aorta in sala operatoria. Nonostante l’ottima giustificazione, i parenti hanno dapprima strattonato il medico di guardia, per poi introdursi con forza nella sala operatoria, davanti agli occhi increduli dei medici presenti all’operazione. Per fortuna, non ci sono state conseguenze fatali ... notizie

