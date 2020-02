Artbonus, donazioni per oltre 435 mln

per435mln Sono435 i milioni di euro donati da mecenati per restauri o sostegni di vario tipo al patrimonio culturale. Sta crescendo in Italia l', il meccanismo del mecenatismo culturale lanciato nel 2015 dal ministro della Cultura Franceschini che, soddisfatto, sottolinea:"In pochi anni è diventato un modello per l'Europa". I mecenati sono 14.237.Solo in 6 settimane sono stati donati 25 mln di euro. Gli interventi di sostegno registrati sul sito.gov.it sono 3.538,(Di sabato 1 febbraio 2020)