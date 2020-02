Amore Criminale la storia della puntata di domenica 2 febbraio su Rai 3 (Di sabato 1 febbraio 2020) Amore Criminale, anticipazioni: la storia della puntata di domenica 2 febbraio con Veronica Pivetti su Rai 3 Nuova puntata e nuova storia da raccontare per Veronica Pivetti con Amore Criminale domenica sera su Rai 3 alle 21:10. Amore Criminale è un programma importante, di servizio pubblico che racconta storie terribili che devono far riflettere. Amore Criminale la storia di domenica 2 febbraio Nella puntata di domenica Amore Criminale affronterà la storia di Luciana, una ragazza di 25 anni, che fa la parrucchiera e vive con la madre e le sorelle nella provincia di Milano. La morte del fratello per un incidente stradale e del padre per malattia, segnano la sua giovane vita in maniera profonda. Una sera, attraverso un gruppo di amici, Luciana conosce un ragazzo e crede che le sue attenzioni e la sua gentilezza possano placare il dolore e la solitudine interiore in cui vive. Solo con il ... dituttounpop

AgenziaOpinione : rai 3 * Amore criminale: « la storia di Luciana, trovata con una corda portapacchi stretta attorno al collo »… - FFretta : Mi stupisce l'insegnante che aPrima Pagina Radio3 accusi trasmis come Amore Criminale di travisare l'argomento viol… - LDeSantis2 : @MajestyCatsy prepara la ciavatta, ma non perché me piace la gente morta ma perché me avvicino molto, i miei intere… -