Amici di Maria De Filippi, chi va al serale (Di sabato 1 febbraio 2020) Ad Amici si sta via via formando la squadra del serale. Tra felicità e delusione, ecco chi è stato promosso. La squadra del serale di Amici di Maria De Filippi sta prendendo forma. Nella puntata del talent show di Canale 5 andata in onda oggi sabato 1 febbraio, tre allievi della scuola hanno ottenuto la maglia del serale, convincendo i professori e i giudici esterni a credere eArticolo completo: Amici di Maria De Filippi, chi va al serale dal blog SoloDonna solodonna

Maria_TAELand : @winterVitae Ecco appunto,non sono loro amici e se anche lo fossero non è certamente il modo di agire,la cattiveria… - BorelliRiccard0 : Amici di Massimo Pericolo > Amici di Maria Fe Filippi - winterVitae : @Maria_TAELand Più che particolare direi che sono persone cattive e che non sanno cosa sia i rispetto. Non sono lor… -