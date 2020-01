“Wanda Nara è un mostro”: Barbara Alberti dimentica il microfono e offende l’opinionista del Gf Vip (Di venerdì 31 gennaio 2020) Gaffe di Barbara Alberti che dimentica di avere il microfono acceso e offende Wanda Nara, opinionista del Grande Fratello Vip. “È alta un metro e cinquanta e si è fatta l’ottava di seno. Un mostro” ha detto la concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini, un istante prima che Rita Rusic le facesse segno di tacere. fanpage

ciocolover : RT @liquidantin: #GFVIP stasera in puntata: Amori a tavolino e corna Zequila santo subito Wanda Nara iperbolata e nuda Alla prossima. https… - liquidantin : #GFVIP stasera in puntata: Amori a tavolino e corna Zequila santo subito Wanda Nara iperbolata e nuda Alla prossima. - Giuly_________ : Ti rendi conto che hai dato del mostro a WANDA NARA? Bhà io la Nara la vorrei come amicissima tanto per.. #GFVIP -