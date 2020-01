Stesa tra i vicoli, nel mirino la strada dove abita un boss (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – bossoli e fori conficcati nella portiera di un’auto in sosta. Momenti di paura ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli, dove alle 15, due in sella a uno scooter, hanno fatto fuoco tra i vicoli e precisamente in via Concezione a Montecalvario. Secondo una prima ricostruzione degli agenti del commissariato Montecalvario e della polizia Scientifica, si tratterebbe di una Stesa, una intimidazione che ha l’obiettivo di intimorire, e quindi far stendere a terra, i nemici. Nella zona abita un pregiudicato legato al clan Ricci. Le tensioni sono per il controllo dei traffici illeciti, in particolare delle estorsioni e della piazza di droga al centro dei Quartieri, quella della ‘sposa’ che frutta migliaia di euro al giorno. L'articolo Stesa tra i vicoli, nel mirino la strada dove abita un boss proviene da Anteprima24.it. anteprima24

lasoralalla : Ancora mi ricordo quando su fb tra le varie pagine c’era “guardare il nulla nello zaino per non beccare lo sguardo… - ontiverosalvar1 : RT @ribelle0: Le giornate sono brevi Il sole una scintilla stesa sottile tra buio e buio. J. Updike -