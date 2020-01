Squalo bianco a rischio estinzione (Di venerdì 31 gennaio 2020) Squalo bianco a rischio di estinzione nel Mediterraneo. Dalla seconda metà del Novecento, nel Mediterraneo centrale si è registrata una riduzione della specie del 52%, mentre nel Mar di Marmara ha raggiunto il 96%. A rilevarlo, per la prima volta, uno studio interdisciplinare, nato dalla collaborazione tra la Sapienza, la Stanford University, la Virginia Tech University, l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine (Irbim-Cnr), la Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). Lo studio ha stimato la presenza e la distribuzione del predatore nel nostro bacino. E i risultati, pubblicati sulla rivista Fish and Fisheries, evidenziano il drastico calo della specie negli ultimi anni. Un drammatico ridimensionamento che ha spinto la International Union for the Conservation of Nature (Iucn) a inserire lo ... meteoweb.eu

rep_napoli : Squalo bianco a rischio estinzione nel Mediterraneo [aggiornamento delle 13:37] - news_confusenet : Lo squalo bianco rischia l’estinzione nel Mediterraneo - Notiziedi_it : Squalo bianco a rischio estinzione nel Mediterraneo -