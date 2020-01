Simonetta Agnello Hornby: "Gli inglesi torneranno a sentirsi superiori" (Di venerdì 31 gennaio 2020) “Anni fa conobbi ad un ricevimento un anziano giudice inglese. ‘Signora Hornby, quando lei è nella mia aula al tribunale, la ascolto con molta attenzione’. Lo ringrazio, e lui risponde con una battuta tagliente:’È per decifrare quello che dice, nel suo inimitabile accento”’. Questo è il lato peggiore degli inglesi, dice Simonetta Agnello Hornby, famosa scrittrice siciliana che vive in Inghilterra da oltre cinquant’anni, e ci accoglie a casa sua nel giorno in cui la Gran Bretagna esce dall’Ue. “Stasera andrò a cena da un collega remainer; cercheremo di pensare alla Brexit il meno possibile. Altri amici invece accenderanno una candela accanto alla finestra per ricreare un clima da funerale. Lo trovo ridicolo”.Gli inglesi sono intolleranti verso gli stranieri?“L’inglese non prova odio e ... huffingtonpost

