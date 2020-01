Premier League, classifica e programma della giornata 25 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Premier League, classifica e programma della giornata 25 La Premier League torna in campo questo weekend per la venticinquesima giornata, la sesta del girone di ritorno. Andiamo a vedere la classifica aggiornata prima dell’inizio delle partite.Segui Termometro Politico su Google News classifica Premier League: continua la cavalcata del Liverpool La capolista Liverpool ha recuperato la partita contro il West Ham, e tanto per cambiare ha portato a casa i 3 punti per 2-0. I Reds sono quindi quasi a punteggio pieno: con 24 vittorie e un solo pareggio inizieranno la giornata con 70 punti in classifica. La distanza dalla seconda è enorme: il Manchester City tiene il passo vincendo 0-1 contro lo Sheffield United, ma è lontano 19 punti dalla vetta, a 51. Segue all’ultimo gradino del podio il Leicester City, mantenendo il ritardo dalla seconda posizione a tre punti ... termometropolitico

