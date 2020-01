MotoGP, Shakedown Test 2020: tutti i partecipanti. Inizia la stagione, presenti Lorenzo e Pedrosa. Assenti i big (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sta per Iniziare la ricca stagione della MotoGP 2020, il Motomondiale incomincerà domenica 8 marzo col GP del Qatar ma prima ci saranno tutti i Test di avvicinamento durante i quali i piloti potranno provare le nuovo moto e cercare la perfetta messa a punto in vista della stagione. Si incomincerà a Sepang (Malesia) con gli Shakedown Test in programma dal 2 al 4 febbraio ma questa finestra non ha lo stesso peso degli altri appuntamenti che si susseguiranno nel mese di febbraio. In Malesia non saranno infatti protagonisti i centauri titolari ma soltanto i collaudatori e gli esordienti in MotoGP. Alex Marquez potrà così perfezionare il suo feeling in sella alla Honda per poi essere protagonista durante il campionato accanto al fratello Marc, gli altri rookie saranno invece Brad Binder (KTM) e Iker Lecuona (Tech3 KTM). A chi si affideranno i vari team? Honda con il già citato Alex Marquez ... oasport

