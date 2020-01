Luigi Boccalone torna e attacca: “Mastella un fallimento, bene solo le dimissioni” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutibenevento – È già clima da campagna elettorale a benevento. All’attacco del sindaco Clemente Mastella parte ora Luigi Boccalone, già assessore e presidente del consiglio comunale durante l’esperienza Pepe a palazzo Mosti e oggi dirigente del Partito Democratico sannita. Scrive Boccalone: “Le ultime esternazioni del Sindaco Mastella hanno lasciato il segno. Non sono passate inosservate elucubrazioni e invettive lanciate in danno di tutti i consiglieri comunali. La consiliatura a guida Mastella si è distinta per il caos politico ed amministrativo. Alcuna azione amministrativa degna di nota se non un arretramento sullo stato di vivibilità della città secondo indicatori di riferimento (vedasi articolo Sole 24 Ore) che hanno relegato benevento nelle ultime posizioni. Pur di sottrarsi a responsabilità politiche ed amministrative, ... anteprima24

C1Nicola : @luigivanti Tanti follower tanto onore, funziona così con voi. Intanto non mi ha smentito. Caro Luigi lei è un boccalone. Buona serata -