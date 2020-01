Levi's e Khalid insieme per i nuovi XX Chino (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’evento di Levi's per il lancio dei nuovi XX Chino con Khalid in una Miami resa già febbrile per l’attesa del Super Bowl ha trasformato l’eclettico quartiere di Wynwood in un party a cielo aperto. La Levi’s Haus Miami, il maxi concept store temporaneo di quasi 4 mila metri quadrati aperto lo scorso dicembre in occasione dell’Art Basel, ha ospitato una grande festa che ha visto esibirsi live il cantante contemporary R&B famoso per le sue collaborazioni con Imagine Dragon, Calvin Harris e Billie Ellish. Il 21enne americano ha portato sul palco le sue canzoni più gettonate, prima tra tutte Location, la hit del 2016 che al debutto gli è valsa un disco di platino, raggiungendo quasi istantaneamente il 16esimo posto nella Billboard Hot degli USA. Levi’s XX Chino Launch Event, Levi’s Haus Miami, USA – 29 Jan ... gqitalia

