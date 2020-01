Lecco, episodio di razzismo su un bus: “Non voglio il tuo posto, sei nera” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Lecco, episodio di razzismo su un bus: “Non voglio il tuo posto, sei nera” “Non voglio il tuo posto perché sei nera”: arriva da Lecco l’ennesimo episodio di razzismo con le frasi shock che sono state pronunciate da una signora nei confronti di una giovane senegalese, a bordo di un bus di linea della città. Vittima dell’aggressione razzista è Binta, 32 anni, arrivata in Italia dal Senegal cinque anni fa. Sposata e mamma di 3 figli, Binta ha raccontato la vicenda al Corriere della Sera. Questo il suo racconto: “Ho preso l’autobus in stazione a Lecco per tornare a casa. Il pullman era pieno di studenti. Sono riuscita a sedermi. Poi è salita una signora anziana. I sedili erano tutti occupati, anche perché su alcuni i ragazzi avevano appoggiato piedi e zaini. Mi è sembrato naturale alzarmi e chiedere alla vecchietta di mettersi al mio posto. Mi ha ... tpi

