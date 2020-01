La prova del cuoco: Elisa Isoardi parte tardi e fa un errore. Lippi assente (Di venerdì 31 gennaio 2020) Elisa Isoardi parte in ritardo e fa un annuncio in diretta a La prova del cuoco: “Quella di oggi è la centesima puntata!” Puntata più breve del solito quella de La prova del cuoco di oggi, venerdì 31 gennaio 2020: Elisa Isoardi e il suo staff sono infatti arrivati in video attorno alle 12.20, quindi con quasi mezz’ora di ritardo rispetto al solito, per via della diretta speciale del TG1 dedicata all’inaugurazione dell’anno giudiziario, che da palinsesto sarebbe dovuta terminare poco prima di mezzogiorno, ma che si è protratta invece per oltre venti minuti rispetto al previsto, rosicchiando quindi la prima mezz’ora di diretta a La prova del cuoco. Iniziando il programma già posizionata in cucina con alcuni chef, Elisa Isoardi ha quindi spiegato: Iniziamo dubito! E’ appena finita la diretta dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. E ... lanostratv

EleonoraEvi : Basta un momento di debolezza del @Mov5Stelle che la #casta prova a riprendersi tutti i suoi #privilegi ed eliminar… - redazioneiene : LO SPECIALE SU CHICO FORTI: LA PROVA CHIAVE In questa quarta parte il nostro @gastonzama ci racconta dell’acquisto… - Esercito : #Oggi vogliamo rendere omaggio ai nostri nonni e bisnonni che il #26gennaio 1943 a Nikolajewka, diedero immensa pro… -