La crisi climatica corre, l’Italia no: cento progetti approvati ai Consorzi di bonifica (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sono 100 i progetti approvati e finanziati ai Consorzi di bonifica per attuare azioni di adattamento ai cambiamenti climatici. Il Piano Manutenzione Italia, redatto dagli enti consortili, ha pronti ulteriori 3.708 progetti per la sistemazione del territorio e 592 progetti per l’incremento dell’irrigazione, capaci complessivamente di garantire oltre cinquantunmila posti di lavoro. Nel nostro Paese, per realizzare un’opera di valore superiore ai dieci milioni di euro, servono però mediamente 11 anni: 3,5 anni per la progettazione; 5 anni per la realizzazione; 1,4 anni per la gara d’appalto; 1,1 anni per il collaudo dell’opera. Intanto, la crisi climatica avanza e Sicilia (70%), Molise! (58%), Puglia (57%), Basilicata (55%) hanno più della metà del territorio regionale a rischio desertificazione. Di questo si parlerà giovedì 6 Febbraio p.v., a Roma, in occasione dell’Assemblea ... meteoweb.eu

