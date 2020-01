Il bar di Fontana di Trevi e il cartello «Non è permesso ai cinesi entrare qui» (Di venerdì 31 gennaio 2020) Un cartello in due lingue. In cinese e in inglese. Il contenuto del messaggio fa davvero venire i brividi. Un bar caffetteria nei pressi di Fontana di Trevi ha esposto questa mattina un cartello alla sua vetrina: «In seguito alle misure di sicurezza internazionali, ai turisti cinesi non è permesso entrare in questo esercizio commerciale. Ci scusiamo per l’inconveniente». LEGGI ANCHE > Sputi e insulti per una coppia di turisti cinesi a Venezia: «C’entra il coronavirus» cartello contro cinesi in un bar a Fontana di Trevi La fotografia del cartello sta già facendo il giro del web, grazie alla prontezza dell’agenzia Toiati che l’ha scattata per prima. Il bar è davvero a pochi passi da uno dei monumenti di Roma più apprezzati a livello internazionale. Si trova infatti in via del Lavatore, una delle strette strade del centro che arrivano in piazza della Fontana di ... giornalettismo

diegocurcio1 : RT @giornalettismo: I vigili di #Roma hanno prontamente fatto rimuovere il cartello esposto nel bar di via del Lavatore, vicino a #Fontanad… - HuffPostItalia : In un bar a Fontana di Trevi compare cartello in cinese: 'Non entrate' - giornalettismo : I vigili di #Roma hanno prontamente fatto rimuovere il cartello esposto nel bar di via del Lavatore, vicino a… -