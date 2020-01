Fed Cup 2020, quando gioca l’Italia? Date, programma, orari, tv, avversarie del 1° turno (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dal 5 all’8 febbraio 2020 sarà tempo di Fed Cup per l’Italia del tennis: i raggruppamenti del Gruppo I (Evento A) zona Europa / Africa di Fed Cup 2020, previsti a Tallinn, in Estonia, vedono l’Italia, testa di serie del Gruppo B, in quanto numero 24 del ranking ITF, che affronterà, su cemento indoor, Estonia (38), Austria (40) e Grecia (45). Nel Gruppo A sono finite invece Ucraina (23), Croazia (28) e Bulgaria (42): le vincenti dei due raggruppamenti affronteranno le seconde classificate e chi la spunterà avrà accesso ai play-off di aprile. Le ultime classificate dei raggruppamenti invece spareggeranno per evitare la retrocessione. I quattro giorni di gare della Fed Cup 2020 verranno trasmessi in diretta tv su SuperTennis TV, mentre la diretta streaming verrà assicurata da supertennis.tv. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale di tutti i match delle azzurre. Di ... oasport

