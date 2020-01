Ex Bioware al lavoro su un RPG sci-fi in un nuovo team fondato da Wizards of the Coast (Di venerdì 31 gennaio 2020) Wizards of the Coast, il publisher del famoso gioco di carte Magic: The Gathering e del gioco di ruolo tabletop Dungeons and Dragons, ha annunciato la nascita di un nuovo studio per lo sviluppo di videogiochi, Archetype Entertainment. Non solo lo studio sarà guidato da due veterani dell'industria, entrambi ex-sviluppatori di Bioware ma, a quanto pare, il team è già all'opera nella creazione del primo titolo, un RPG story-driven ambientato in un universo sci-fi.Il publisher aveva già svelato l'intenzione di aprire un nuovo studio lo scorso aprile, ma ora conosciamo non solo il nome del team, ma anche i nomi degli sviluppatori che la guideranno. Il primo è James Ohlen, ex direttore creativo presso Bioware, il quale ha lavorato a titoli come Baldur's Gate, Dragon Age Origins e Star Wars: Knights of the Old Republic. A lui si aggiungerà Chad Robertson, il capo dei servizi live di Anthem che ... eurogamer

Bioware lavoro Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bioware lavoro