Emoji 2020, come averle su iPhone e Whatsapp (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’infornata di nuove Emoji 2020 si concentrerà nell’abbattimento delle barriere di genere, ampliando le nostre possibilità di espressione nel dorato mondo delle chat Whatsapp, iMessage, Messenger e così via. Delle 117 nuove faccine approvate dal Consorzio Unicode, l’organizzazione non profit che si occupa della codificazione del linguaggio universale, più della metà puntano all’inclusione cercando di accontentare la comunità trangender fino ad oggi poco considerata a livello di emoticon: così sono arrivate le Emoji della persona con il velo da sposa ma in versione maschile insieme al volto femminile che indossa lo smoking, oltre a una bandiera e un simbolo arcobaleno. Esiste anche una nuova Emoji che rappresenta l’allattamento con il biberon che offrirà alle persone di tutti i sessi un modo per comunicare che stanno dando da mangiare a un bambino. Ma la grande novità dell’anno per noi ... gqitalia

