Chi è Lewis Capaldi, ospite internazionale di Sanremo 2020 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sanremo è alle porte e il pubblico non vede l’ora di assistere alla 70esima edizione della kermesse canora. Numerosi gli ospiti attesi, tra cui Lewis Capaldi, definito come il nuovo Ed Sheeran. Ma chi è l’artista internazionale pronto a calcare il palco dell’Ariston? Scopriamolo assieme! Chi è Lewis Capaldi, ospite a Sanremo Nato a Withburn, il 7 ottobre 1996, sotto il segno zodiacale della Bilancia, Lewis Capaldi è uno degli artisti più apprezzati a livello internazionale. Fin da piccolo ha mostrato un grande interesse verso il mondo della musica, tanto da iniziare a studiare chitarra. Dalla voce inconfondibile e con un gran talento, il cantautore scozzese è riuscito ad ottenere 1 milione di stream, senza avere alcun major alle spalle. Ha scritto da solo i primi suoi testi, facendosi conoscere dal grande pubblico con Someone you loved che è rimasto in cima alla classifica in ... thesocialpost

