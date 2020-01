Caso sospetto di Coronavirus a Palermo, un cinese portato al Civico di Palermo (Di venerdì 31 gennaio 2020) E’ ormai psicosi sul Corona virus. A Palermo ci sarebbe un Caso sospetto. Un turista cinese sarebbe ststo trasferito d’urgenza all’ospedale Civico perchè ci sarebbe il sospetto di un contagio. A riportarlo è il giornale online BlogSicilia secondo cui un cittadino cinese, un turista in visita a Palermo, sarebbe stato prelevato e portato al Civico di Palermo perchè affetto da virus che tanto sta spaventando il mondo. Il turista cinese affetto da Corona Virus avrebbe preso alloggio in un hotel di Palermo. Al momento, precisiamo, si tratta solo di un Caso sospetto sul quale vige il massimo riserbo ed è inutile creare allarmismo se prima la notizia del turista cinese affetto da Corona Virus a Palermo non viene confermata. Si tratta al momento solo di un Caso sospetto di influenza che sta per essere analizzato dai medici dell’ospedale palermitano. L'articolo Caso ... direttasicilia

