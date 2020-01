Calvi, tanti banchi vuoti alla scuola elementare: è psicosi Coronavirus (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMai come in questi giorni la Cina incute timore. E al dramma del virus divampato da un mercato di Whuan si accompagna ovviamente la paura del contagio per l’infezione. Fobia nella stragrande maggioranza dei casi infondata, almeno in quei paesi decisamente distanti dal “Regno di mezzo”. Ma è un dato che non deve sorprendere: dinanzi a queste situazioni, il pericolo psicosi è sempre in agguato. E anche nel Sannio si registrano i primi episodi. Emblematico, in tal senso, quel che sta accadendo a Calvi. Qui a preoccupare tanti genitori è la presenza di tre bimbi, figli di un uomo che da poco ha fatto rientro da Pechino (città non classificata tra quelle a rischio). L’uomo, che non è di nazionalità cinese, è residente nella vicina San Nazzaro e si trovava nel paese asiatico esclusivamente per ragioni di lavoro. Già nella capitale asiatica utilizzava la mascherina ... anteprima24

caosleo : #mastoradio Il 6 marzo uscirà il nuovo disco di Anna Calvi, «Hunted», che in pratica è la riproposizione di «The H… -