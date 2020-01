Calciomercato Juventus, cessione last minute: il Bayer Leverkusen piomba su un difensore bianconero (Di venerdì 31 gennaio 2020) Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il Bayern Leverkusen sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Romero. Il centrale della Juventus, attualmente in prestito al Genoa, potrebbe raggiungere subito la Germania. Questo ciò che riporta “TMW“. Romero potrebbe accettare la proposta tedesca, ma tutto dipenderà dai piani della Juventus e di Paratici. Non è escluso che il giocatore resti in maglia rossoblù, specie dopo l’imminente addio di Criscito, ormai promesso sposo della Fiorentina. Calciomercato Juventus, visite mediche per Emre Can Visite mediche in corso per Emre Can con il Borussia Dortmund. Come accennato in mattinata, il centrocampista tedesco passerà al cub tedesco per una cifra pari a 30 milioni di euro. Leggi anche: Mercato Juventus, non solo Emre Can! cessione a sorpresa: accordo raggiunto, il giocatore ... juvedipendenza

