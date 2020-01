Calciomercato, Gareth Bale pronto a dire addio al Real: il Tottenham prova il colpaccio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dall'Inghilterra filtra un discreto ottimismo in merito alla trattativa che il club di Londra ha avviato con gli spagnoli per il cartellino del nazionale gallese. Secondo i tabloid, il Tottenham avrebbe messo sul piatto 30 milioni di euro per riportare a casa Gareth Bale. La chiusura dell'affare potrebbe così arrivare a ridosso della chiusura del mercato invernale. fanpage

Lopez92Paul : RT @sportli26181512: #Calciomercato #RealMadrid Calciomercato, Gareth Bale pronto a dire addio al Real: il Tottenham prova il colpaccio: Da… - sportli26181512 : #Calciomercato #RealMadrid Calciomercato, Gareth Bale pronto a dire addio al Real: il Tottenham prova il colpaccio:… -