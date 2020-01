Calciomercato Bologna, ufficiale la cessione di Dzemaili in Cina (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nell'ultimo giorno di trattative per il Calciomercato invernale, il Bologna ha ufficializzato la cessione di Blerim Dzemaili. Il calciatore svizzero lascia l'Italia per trasferirsi in Cina, alla corte dello Shenzhen. Nelle scorse ore si era parlato di una possibile frenata per il trasferimento alla luce del rinvio a data destinarsi del campionato di calcio del Paese orientale dopo l'emergenza per l'epidemia di Coronavirus. Tutto superato, con Dzemaili pronto per una nuova avventura professionale. fanpage

