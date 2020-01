Boffa a Cives: “La sostenibilità è il tema che abbraccia tutte le iniziative infrastrutturali” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – “Le precondizioni dello sviluppo: imprenditori, infrastrutture e territorio”. Questo il tema della tavola rotonda organizzata da Cives presso il Centro di Cultura “Raffaele Calabria” di Benevento giovedì 30 gennaio. Esponenti della ricerca, delle imprese, del terzo settore e Regione Campania si sono confrontati sullo stato dell’arte. In apertura dei lavori Ettore Rossi, coordinatore di Cives – Laboratorio di formazione al bene comune, ha rilevato l’urgente necessità di rafforzare le infrastrutture morali e immateriali, prima ancora di quelle fisiche. Riconoscere la forza delle relazioni interpersonali, il senso civico e il capitale sociale; lavorare per recuperare il senso di fiducia è un passaggio obbligato, a detta del direttore dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Diocesi di Benevento. Il rilancio ... anteprima24

Boffa Cives Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Boffa Cives